"Zenzero", il nuovo singolo "Made in Termoli" del cantautore Francesco Onorati

Zenzero di Francesco Onorati

TERMOLI. “Zenzero”. State tranquilli, nessun nuovo cooking show in vista, ma semplicemente il titolo del nuovo singolo inciso dal cantautore e chitarrista termolese Francesco Onorati.

Il musicista 27enne ha voluto girare il videoclip proprio nella sua città e siamo anche lieti di avergli dato una mano, attraverso la pubblicazione di un appello-richiesta, per cercare figuranti da far partecipare alle riprese.

Un contributo che è stato utile, permettendogli di riuscire nell’impresa di coinvolgere persone del posto.

Fin da piccolo ha una passione innata per la musica e suona ad orecchio, inizia poi in seguito a studiare il pianoforte con Tiziano Albanese durante le scuole medie. Dopo il pianoforte, inizia a studiare la chitarra e inizia a 15 anni a suonare in diversi progetti musicali termolesi e non, passando dal metal al rock, Grunge, funky, pop, bossa e soul. Studia poi a Termoli presso la scuola Atena con Andrea Castelfranato e riceve un diploma frequentando a distanza i corsi Cpm di Franco Mussida, direttore del Cpm di Milano.

Scrive un disco in lingua inglese con il suo progetto inediti Aspartame Cake, con cui partecipa a diversi festival in Italia (progetto non più attivo al momento). Inizia autodidatta a studiare blues e studia il basso elettrico, per poi divenire il cantante bassista della Bus Driver Blues Band, progetto musicale che ripropone classici del blues afroamericano. Oggi scrive brani in lingua italiana e studia Chitarra Jazz presso il conservatorio "Perosi" di Campobasso.

Il videoclip “Zenzero” è stato realizzato da Mario Palladino, con la partecipazione di Suen Carbone e Antonio Di Dedda.

Oggi “Zenzero” è uscito sia sul canale YouTube che sulla piattaforma di streaming musicale Spotify.

