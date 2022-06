Litorale Nord finalmente da vivere: con Kenia Fernandes arriva il "Festival del Mare"

TERMOLI. Lungomare Nord ancora "spento" per la gran parte in questa ultima decade di giugno di sera, ma si cercherà di accenderlo, sfatando un po' il luogo comune che vede ancora schiacciate le potenzialità del litorale.

Sinergia che vede in campo il Comune di Termoli e il Sib-Confcommercio Molise, assieme all'associazione culturale "Eventi - Arte e spettacolo" di Termoli.

Quattro periodi, tra giugno e agosto, a cominciare dal prossimo fine settimana, il primo di vera estate, considerato che oggi ne celebriamo il solstizio, da venerdì 24 a domenica 26 giugno, dove ci sarà il "Festival del Mare", sul viale Cristoforo Colombo, altra novità della stagione estiva e della 64esima edizione dell'estate termolese. Prima ospite sarà Kenia Fernandes, che il grande pubblico televisivo conosce come la Brasiliana di “Avanti un altro!”, personaggio tra i più amati del programma condotto da Paolo Bonolis.

Il "Festival del Mare" è stato presentato proprio in occasione della conferenza stampa con cui è stato svelato il palinsesto dell'estate termolese. Le altre date e le guest-star saranno Clayton Norcross (lo storico Thorne di Beautiful) dal 15 al 17 luglio; Yuliya Maiarchuk dall'8 al 10 agosto e Francesca Giuliano dal 19 al 21 agosto.

Il Sib-Confcommercio Molise, attraverso il suo presidente Domenico Venditti, visto l’impegno dell’amministrazione locale anche nel coinvolgere gli imprenditori di settore, per estendere il più possibile l’offerta degli eventi turistici, ha condiviso questi sforzi organizzativi: «Con piacere dopo la presentazione della 64esima estate Termolese nettamente in anticipo rispetto al passato, è doveroso un plauso all'amministrazione Roberti di Termoli ed in particolare agli assessori Ferrazzano e Barile per la disponibilità nei confronti della nostra categoria, per il dialogo e per aver saputo raccogliere le nostre richieste quale l'anticipazione del servizio navetta da inizio giugno, alla collaborazione con i balneari nell'organizzazione di 4 weekend lunghi sul lungomare (dopo numerose richieste degli anni passati).

Sono sicuro che sia solo l'inizio di una più proficua collaborazione e sinergia per rendere Termoli sempre più turistica».

