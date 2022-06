"Elettronica Tour", a Montenero cartellone al via col concerto di Samuel Romano

MONTENERO DI BISACCIA. Sarà il concerto di Samuel Romano, già frontman dei Subsonica, il primo grande evento dell’Estate Montenerese 2022.

Samuel con il suo “Elettronica Tour”, che farà tappa nelle principali città e località turistiche italiane, si esibirà in un concerto gratuito a Montenero di Bisaccia, in Piazza della Libertà, il prossimo 9 luglio alle ore 22.30 circa. Il concerto sarà inoltre preceduto da musica dal vivo e DJ Set.

L’evento è inserito nell’ambito della Notte Fucsia, la manifestazione che avrà inizio alle ore 19 e che anche quest’anno colorerà la piazza centrale del paese con giochi per bambini, musica e tanto divertimento, coinvolgendo residenti e turisti di ogni età. Il tutto nel tratto distintivo del colore fucsia.

L’intera manifestazione, oltre agli eventi organizzati dai singoli operatori commerciali locali, alla musica dal vivo e con DJ e al concerto di Samuel, ospiterà anche due aree dedicate ai bambini, con animazione, giochi gonfiabili, spettacolo di magia comica, mini-teatro di burattini, baby dance, sculture di palloncini, carretto per la degustazione gratuita di zucchero filato e lo show del Mago Peppe.

“Dopo gli ultimi due anni, nei quali abbiamo comunque risentito delle restrizioni normative dovute alla pandemia – il commento del sindaco Simona Contucci e dell’Amministrazione comunale – abbiamo voluto inserire nel cartellone estivo montenerese almeno due eventi di grande richiamo, che fossero dedicati soprattutto ai giovani. Il primo di questi sarà proprio il concerto di Samuel, autorevole cantautore e chitarrista del panorama musicale italiano, già frontman dei Subsonica e voce dei Motel Connection, che vanta importanti lavori anche da solista.

Siamo molto contenti di poter ospitare Samuel e il suo gruppo nell’ambito della Notte Fucsia qui a Montenero, perché riteniamo che anche il nostro Comune, al pari degli altri centri limitrofi più grandi del nostro, possa presentare un’offerta musicale al passo con i tempi e con artisti di rilievo.

Ringraziamo fin da ora tutti coloro che contribuiranno alla riuscita di questo primo grande evento dell’Estate Montenerese – il cui cartellone è in fase di ultimazione – e tutte le associazioni e i privati che si stanno già mobilitando per le altre manifestazioni in programma. Invitiamo infine tutti gli appassionati a venire a trovarci il 9 luglio a Montenero di Bisaccia, per una serata all’insegna della bella musica e del divertimento”.

Galleria fotografica