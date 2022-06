Aspettando Francesco Gabbani a Termoli: lanciata la nuova hit “Peace & Love”

“Peace & Love”

TERMOLI. In attesa dell’arrivo di Francesco Gabbani nella città adriatica, previsto il 24 luglio, ospite di Rds Summer Festival, in uscita da ieri il nuovo singolo del cantautore toscano “Peace & Love”.

Scritta prima del conflitto tra Russia e Ucraina è una canzone pacifista e di speranza. In una nota pubblicata sulla pagina social ufficiale, si spiega come, “in Peace & Love, Gabbani rivisita il concetto del porgere l’altra guancia, ripreso in modo laico e calato nel contesto americano della lotta tra i nativi d’America e i conquistatori.

Da un lato, viene presa in esame l’aggressività del conquistatore, contrapposta all’accoglienza di un popolo soggiogato dalla sete di potere. In tutto questo, la riflessione si apre ai comportamenti contemporanei, che sono la base degli status sociali da conservare, provando a contrastare l’individualismo e l’aggressività, non solo fisica, verso ciò che è diverso. Ecco quindi che il porgere l’altra guancia potrebbe tornare ad essere ciò a cui tendere, per provare a forgiare un mondo migliore”.

Prosegue l’ascesa di questo giovane ragazzo dalla faccia pulita che continua a mietere successi e a non montarsi la testa. Forse per questo piace in maniera trasversale a più generazioni che si ritrovano a vivere nei versi delle sue canzoni, anzi delle sue poesie. Si, poesie perché cantano l’amore, la speranza, la tenerezza, la gioia e la vita, e questi sono temi cari a tutti. Poesie perché se chiudi gli occhi e le ascolti ti riempiono il cuore e, spesso, ti gonfiano gli occhi di lacrime. Poesie perché nei versi delle sue canzoni c’è l’infinito che ci circonda e che Gabbani trasforma in parole che toccano le corde dell’anima.

E aspettando lo “sbarco” di Francesco Gabbani e della sua musica a Termoli... Peace & Love a tutti perché... volevamo solo essere felici!