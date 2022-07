"La Favola Mia", stasera c'è Giorgio Panariello al Teatro Verde

TERMOLI. Il primo grande nome dell’estate termolese 2022, uno dei mattatori moderni dello spettacolo e della comicità, Giorgio Panariello, di scena stasera alle 21.30, al Teatro Verde di Termoli.

Propone un recital di due ore, “La Favola Mia”, primo appuntamento del cartellone "Adriatika - Festival di percorsi creativi".

Nell’ambito della gestione dell’associazione culturale Frentania Teatri, guidata da Giandomenico Sale, lo spettacolo si caratterizza per le tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: questi gli ingredienti del nuovo spettacolo in cui Panariello ripercorre in una veste inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

Dopo il successo delle date teatrali che hanno impegnato Giorgio Panariello tra gennaio e marzo, il nuovo spettacolo dell’attore e comico toscano La favola mia, nato per festeggiare i 20 di carriera dal successo di Torno sabato, è pronto per ripartire e girare l’Italia durante l’estate.

Il titolo viene da una celebre canzone di Renato Zero che Panariello ha imitato tante volte con grande successo. Lo spettacolo, sottolinea l’artista, “racconta cosa c’è dietro le maschere, racconta Giorgio più che Panariello; quindi cosa c’è dietro alla messinscena di ogni personaggio”.

