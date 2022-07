"Elvis", il mito del rock 'n roll al cinema e Joe Bavota a Uno Mattina Estate

LARINO. Con l’uscita in Italia del nuovo film su Elvis Presley intitolato “Elvis” la Rai non poteva che chiamare l’unico e indiscusso sosia italiano di Elvis ovvero Joe Bavota che questa mattina sarà in diretta su Rai Uno all’interno del programma Uno Mattina Estate condotto da Massimo Ossini e Maria Soave in onda dalle 9 alle 12. Joe è stato inviato come ospite nello spazio dedicato alla rinascita culturale del nostro Paese in cui si descrivono tutti gli appuntamenti e concerti più importanti dell’estate! Joe citerà anche il live memorial di Elvis del 16 agosti a Termoli in Piazza Monumento e parlerà della vita di Elvis Presley così come della sua in qualità di cantante sosia interprete più famoso in Italia, così come del film “Elvis”, uscito in anteprima nelle sale cinematografiche in Italia e nel mondo e subito schizzato ai primi posti sorpassando Jurassic World e non solo, segno che la passione per il Re del Rock & Roll è ancora immutata nonostante gli anni.

Tutti sintonizzati quindi il 7 luglio su rai Uno dove Joe Bavota, negli studi di Saxa Rubra potrà raccontarsi e raccontare Elvis, il suo mito, ed il suo continuo successo nelle vesti del mito, ma anche i tanti sacrifici fatti fin qui per raggiungere questo traguardo. Insieme a lui ci sarà il fedelissimo amico e maestro Salvatore Langiano ma, questa volta, non come pianista, bensì in qualità di consulente musicale. Salvatore Langiano è già al lavoro con una nuova formazione per il nuovo live Elvis is Back Tour 2022 di Joe Bavota con tante piazze nazionali ed estere. Oltre al mitico concerto che Joe realizzerà proprio in Molise, a Termoli, in occasione del 45esimo anniversario dalla morte del Re del Rock, ci saranno altre tappe in Emilia Romagna con due importanti concerti a Ferrara il 13 ed il 14 agosto e tanti altri appuntamenti in via di definizione e preparazione per il 2022 e 2023 che verranno man mano annunciati anche nelle pagine social di Joe Bavota.