Sound zero vincono in Molise e volano all’Arezzo Wave

PORTOCANNONE. Li seguiamo proprio dall'inizio della loro avventura e a ogni tappa che accresce il percorso artistico ci congratuliamo.

La band di Molisana Sound zero di Portocannone partirà per una nuova avventura musicale, da poco finalisti del talent su Mediaset “IBAND” i ragazzi strappano la vittoria Molisana e andranno a rappresentarci ad Arezzo insieme ad altre 22 band da tutta l’Italia, il prossimo inverno. Arezzo Wave (ufficialmente Arezzo Wave Love Festival e noto per molti anni come Italia Wave) è un festival italiano incentrato principalmente sulla musica rock, che si tiene ad Arezzo annualmente a luglio dal 1987. Nato come trampolino di lancio di giovani gruppi rock italiani.

Sono passati dal festival molti musicisti rock italiani: Max Gazzè, Jovanotti, CCCP, CSI, PGR, Casino Royale, The Gang, Daniele Silvestri, Elio e le Storie Tese, 99 Posse, Modena City Ramblers, Tiromancino, Linea 77, Meganoidi, Shandon, Tre Allegri Ragazzi Morti, The Zen Circus, Punkreas, Verdena, Caparezza, Gianna Nannini, Giuliano Palma and The Bluebeaters, Africa Unite, Extrema, Bandabardò, Negrita, Cristina Donà, Negramaro, Piero Pelù, Estra, Marlene Kuntz, Morgan, Bluvertigo, One Dimensional Man, Eterea Post Bong Band, Fabri Fibra, Samuele Bersani, Carmen Consoli, Subsonica. Bel traguardo per i ragazzi che vantano giá diversi traguardi personali:

-Nel 2016 FINALISTI “TOUR MUSIC FEST” e apertura per i DLS (Dire straits legacy).

-Nel 2018 VINCITORI “Musica in Campo” e pubblicano il primo singolo “Piece of me”.

- Nel 2019 FINALISTI Sanremo Rock e apertura per Pino Scotto, duetto con Kee Marcello (Europe).

-Nel 2020 pubblicano il loro secondo singolo “Frammenti” prodotto dalla SAAR records.

-Nel 2022 SONO IN ONDA IN ANTEPRIMA AL TALENT “IBAND” su Mediaset.

Quindi non ci resta altro che augurare un imbocca al lupo a Joe (Gioacchino Occhionero), Dino (Dino Petrucci), Matt (Mattia Fratangelo) e a Ghigo (Rodrigo Galasso) e come dicono loro #stayrock.

Galleria fotografica