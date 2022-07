"Non mi basta", la sfida musicale lanciata da Sve

"Non mi basta", la sfida musicale lanciata da Sve

TERMOLI. La costa molisana fucina di talenti musicali, anche d’adozione, inteso territorialmente parlando.

Ha 16 anni, Severino Di Nunzio aka Sve, nato a San Severo, ma cresciuto a Termoli.

Di ieri la pubblicazione della prima demo “Non mi basta”, sul canale YouTube.

Idee chiare, quelle di volersi affermare nel mondo dello spettacolo, con la grinta tipica degli adolescenti, unita a una grande passione.

"Non mi basta" nasce dalla voglia di emergere, dalla voglia di non accontentarsi e puntare a un futuro migliore lontano dalle droghe. Sa che ci saranno delle critiche da più parti ma è pronto a farsi da scudo. Severino è un ragazzo ribelle ma sempre nel rispetto dei valori che la famiglia, cosa per lui fondamentale, gli ha trasmesso. Ha in previsione la produzione di altra musica e la realizzazione di un videoclip di cui sta già scrivendo la sceneggiatura.

Galleria fotografica