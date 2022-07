"Doppio" Punto di Valore, musicisti e coriste in concerto

TERMOLI. Sono in 65, tra musicisti e coriste, tutti assieme su un solo palcoscenico. «Se volete emozionarvi con noi, vi aspettiamo!»

Ritornano le esibizioni pubbliche per l'orchestra e il coro femminile dell'associazione "Punto di Valore", finalmente libere dalle restrizioni.

Due gli appuntamenti in agenda tra stasera e domani, prima a Larino, alle 21 in piazza Duomo, quindi giovedì sulla Scalinata del Folklore, alla stessa ora.

Un percorso di avvicinamento che è stato seguito nelle ultime settimane dal nostro segugio per antonomasia, Michele Trombetta, recatosi ad assistere alle prove nei locali della parrocchia del Carmelo, in via Luigi Sturzo.

Una intuizione che nel tempo si è rivelata straordinaria, quella dei tre maestri Gianluca De Lena, Alessandro Savino Di Palma e Basso Cannarsa, partita con l’orchestra di ragazzi pluripremiata, poi estesa alla Corale femminile.

Ora l’associazione Punto di Valore raggruppa fasce di varia età anagrafica.

Proprio il Coro femminile, ultimo nato, fu protagonista di un memorabile concerto alla chiesa di San Francesco nel Natale pre-pandemia, dove il pubblico presente si spellò le mani dopo l’esecuzione di un “Hallelujah” di Leonard Cohen.

Ora si ricomincia a vivere, un’estate con diversi eventi, a cui prepararsi al meglio.

