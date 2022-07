Il Punto di Valore emoziona sulle scalette del Folklore

TERMOLI. Giovedì 14 luglio, sulla scalinata del Folklore, si è cominciato a respirare aria di grandi eventi. Dopo due anni di clausura, l’esibizione in pubblico dell’orchestra dell’associazione “Il punto di valore”, ci ha restituito una splendida realtà.

Realtà creata da tre magnifici maestri e professori di musica, dotati di un talento straordinario.

Dal nulla sono stati capaci di creare un momento esaltante e affascinante.

Pensiamo alle pluripremiate ragazze del coro, ai tanti giovani musicisti che abbiamo imparato a conoscere prima della pandemia. Parliamo del coro formato da donne, madri, mogli, lavoratrici. Tutte loro hanno sposato con passione questa branchia artistica senza nessun remore.

Averle ascoltate live giovedì dopo l’ultima volta al concerto di Natale alla Parrocchia San Francesco, ci ha fatto davvero emozionare.

Hanno eseguito musica a cappella davvero meravigliose, tanto da costringere il folto pubblico presente sulla scalinata e anche quello alle spalle del palco sulla torretta Belvedere, ad una standing ovation. Tutti, ragazze e musicisti, ci hanno fatto vivere una serata da brividi ricca di emozioni che non provavamo da tempo. Anche la sera precedente a Larino è stata una escalation di emozioni e applausi a scena aperta. Se l’Italia ha tanti tenori, a Termoli abbiamo i tre Maestri e sono loro i mentori di questa prelibatezza musicale.

Gianluca De Lena Pianista e Direttore

Gianluca De Lena, nato a Termoli (CB) nel 1975, ha iniziato gli studi pianistici all’età di quattro anni diplomandosi, non ancora ventenne, con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Musica “L.Perosi” di Campobasso, in Molise, sotto la guida della prof.ssa Carmen Mazzarino. Ha tenuto concerti in diverse regioni italiane sia come solista sia in diverse formazioni cameristiche. In particolare in duo con il sassofonista Giuseppe Chimienti è risultato vincitore di importanti concorsi nazionali fra i quali citiamo il 1° posto assoluto al 10° Concorso Nazionale Giovani Musicisti “Gargano 1995” con assegnazione della medaglia d’argento del Presidente della Repubblica.

Basso Cannarsa Chitarrista e Direttore. Inizia a suonare la chitarra classica all'età di sette anni. Consegue il diploma nel 1994 sotto la guida del M° Pasqualino Garzia col quale successivamente frequenta anche un corso di perfezionamento. Vince il I° premio assoluto al XXX Concorso Internazionale Giovani Chitarristi di Recanati nel 1993. Nel 1994 inizia a studiare a Pescara con Paolo Giordano, chitarrista country, blues e fingerpicking. Dal 1996, stimolato dall'amicizia con il musicoterapeuta francese Alain Carrè, sperimenta corsi di risveglio musicale per i bambini dai due ai cinque anni. Ha svolto diversi Seminari-Concerto di chitarra classica nelle scuole superiori regionali. Nel 2004 dà vita al Duo Chitarristico Cannarsa-Lopa esibendosi in numerosi comuni molisani e suonando un repertorio "insolito" che va da J.S. Bach a S. Joplin, da F. Tàrrega a T. Andress e S. Howe. Nello stesso anno è chitarrista accompagnatore della Compagnia Teatrale "I soliti soggetti" di Prato.

Savino Alessandro Di Palma Pianista e Direttore. Savino Alessandro Di Palma ha studiato pianoforte al conservatorio U. Giordano (Foggia), diplomandosi con 9.50/10; sempre al conservatorio “U. Giordano” inizia gli studi di composizione, completati nel conservatorio “Perosi” (Campobasso) con la votazione di 10/10, per poi completare la sua formazione diplomandosi in Direzione D’orchestra. Pianisticamente si è perfezionato con il M° Hector Pell, con il M° Sergio Cafaro ed altri ancora; come pianista ha tenuto numerosi concerti sia come solista sia in formazioni da camera, e collabora frequentemente come accompagnatore al pianoforte; recentemente ha collaborato con vari Maestri in corsi di perfezionamento, tra i quali il M° Antonio Stragapede (canto), e collabora stabilmente con varie corali, tra cui la Corale “S. Cecilia” di Lucera (FG). Per molti anni è stato il direttore del coro vocale da camera “Collegio Harmonico” di Foggia, della Corale della Città di Termoli, e attualmente del “Coro femminile punto di valore”.





