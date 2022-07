Pellauz canta "Palland", la parodia dell'estate

TERMOLI. Puntuale come il solleone d’agosto, anche se siamo ancora a luglio, ecco che arriva “Captain Pellauz”, al secolo Luca Grassia, col suo tormentone estivo che già sta spopolando sui social e in particolare su YouTube.

In appena sette giorni di pubblicazione ha già raggiunto un numero considerevole di visualizzazioni.

Dopo averci divertito la scorsa estate con “Bikini e infradito”, questa volta ha parodiato in dialetto termolese un pezzo che in Italia e non solo sta facendo impazzire e ballare ovunque, persino negli stadi i tifosi cantano e soprattutto ballano “Shakerando”del Dj Rapper Rhove.

Quando inizia a cantare la sua hit sembra proprio che inneggi e saluti il nostro beniamino termolese, per due volte pare chiami due volte “Pellauz, Pellauz” e subito inizia il suo brano, sarà un caso, ma Captain Pellauz ha trovato la formula da portatore sano di divertimento traducendola in termolese.

Da “Shakerando” diventa “Palland”, diciamo una sorta d’imprecazione contro il caldo torrido di questa estate 2022 alla ricerca di refrigerio.

