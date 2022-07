In fila dal pomeriggio, "Rds Summer Festival" parte col botto

Intervista a Massimiliano Montefusco

TERMOLI. Sinceramente non ce l'aspettavamo nemmeno noi, alle 18 già tantissima gente in fila per accedere all'evento Rds Summer Festival, che stasera apre la tre giorni dedicata alla tappa di Termoli, la seconda delle sei messe in calendario nell'estate 2022.





Grazie alla cortesia della produzione, abbiamo intervistato il general manager di Rds, Massimiliano Montefusco e il presidente della Lux Holding Roberto Fantauzzi.

Stasera il clou della programmazione con Sangiovanni.

