Sangiovanni entusiasma, adrenalina in musica

Rds Summer Festival: intervista ad Anna Pettinelli

TERMOLI. Parco comunale non solo Teatro Verde come location di manifestazioni musicali, la conquista dello spazio green guadagnata dall’itinerante Rds Summer Festival nello spazio aperto può essere un precedente molto interessante.

Acquisire luoghi di aggregazione per una città turistica è sempre molto importante, magari nell’ottica di una rivisitazione del polmone d’eccellenza della costa.

Come abbiamo evidenziato anche nei lanci pomeridiani e serali, entusiasmo per questo debutto, di genere e di ciclo, con la prima delle tre serate che ha avuto un notevole successo, non soltanto nel picco atteso, quello del mini concerto di Sangiovanni, che ha cantato per tre quarti d’ora 9 brani (all’incirca), tra cui il celeberrimo, Farfalle, ma anche Bag di Gucci, Cielo dammi la luna, Lady, Malibu, Tutta la notte, Raggi gamma, Perso nel buio, Scossa.

Sangiovanni introdotto alla folla urlante da una spettacolare presentazione a opera di Anna Pettinelli - che poi abbiamo intervistato con Alessio Di Giuseppe – platea composta non solo da teenager, bimbi e genitori che li accompagnavano, ma anche da insospettabili adulti e molto adulti, segno che la musica è sempre un formidabile veicolo di emozioni.

Beh, c’era da aspettarselo, anni senza divertimento chiusi e ristretti dalla pandemia, manifestazioni cancellate o contingentate, finalmente l’adrenalina si libera, anche se sempre con cautela e circospezione.

Un clima di festa assoluto quello che abbiamo vissuto ieri sera sin dai primi momenti, scanditi dalla folla che assiepava, cingendolo, il parco comunale in via del Molinello.

Il pubblico, numeroso, ha mostrato di gradire parecchio anche il complessivo intrattenimento, fatto da dj set e altri artisti, prima e dopo l’esibizione del Big della serata d’esordio, citiamoli, lo meritano: Fabrizio H, Luigi Fioravante + Donato Di Campli, Matteo Lotti e dopo Sangiovanni i Prohibida Feat. Smoothies.

Un trittico – seconda di sei tappe sulle coste di Adriatico e Tirreno - su cui non solo Rds e Lux Holding hanno puntato molto, ma anche l’amministrazione comunale, per rendere luglio attrattivo al pari dell’agosto termolese più tradizionale.

Stamane apre il beach village sul lungomare Nord, che animerà dalle 10 alle 19 l’arenile, poi stasera spazio al duo Rocco Hunt + Raf, prima del gran finale di domenica sera con Francesco Gabbani.

Galleria fotografica