Dagli anni 80 alla generazione social con Raf e Rocco Hunt al Summer Festival Rds

TERMOLI. Raf + Rocco Hunt, nostalgia degli anni Ottanta e pura energia, in un vortice generazionale che prende tutti.

Parco comunale che si è gremito progressivamente, raggiungendo il picco nella tarda serata dedicata ai due artisti principali, preceduti dai due dj set di Fabrizio H e dal sempre apprezzatissimo Matteo Lotti.

Anna Pettinelli ha introdotto sul palco prima Raf, rievocandone la carriera magistrale, che l’ha portato in vetta alle classifiche mondiali con Self control, per poi caratterizzare quarant’anni di musica italiana.

Battito animale, Ti pretendo, La più bella del mondo, Infinito, Cherie, Cosa resterà degli anni Ottanta, tra le hit proposte ieri, in poco più di mezz’ora di ospitata vip.

Poi spazio a Rocco Hunt, sempre adeguatamente "confezionato" nel suo percorso artistico dalla Pettinelli, che ha abbracciato con un carisma notevole tutto il pubblico, coi giovani e giovanissimi in visibilio, simpatia pura e "cazzimma", a cui lui stesso più volte ha inneggiato, alternando il verbo hip hop italiano e campano.

Momenti di pura interazione che hanno appassionato la platea, impazzita sulle note di Caramello che sta volando sui social nell’estate 2022.

Stasera si chiude con Francesco Gabbani, un altro nome pesante del cantautorato. Buon divertimento a tutti con Rds Summer Festival.

