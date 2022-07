Aspettando Francesco Gabbani al Summer Festival Rds

TERMOLI. Ci siamo. E' partita l'ultima serata al Parco comunale del Rds Summer Festival. Dopo Sangiovanni, Raf e Rocco Hunt, stasera l'attesa e' tutta per Francesco Gabbani. Entusiasmo nell'area spettacolo allestita in via del Molinella. Tante le persone che si sono recate davanti al palco anche per assistere alle performance ormai note di Fabrizio H Dj e Matteo Lotti, ormai un beniamino del pubblico. Alle 22.30 Anna Pettinelli, il volto storico di Rds, presenterà Gabbani, che ha in scaletta una decina di brani. La serata poi proseguirà con Albert Marzinotto, Luigi Cicchini e Luigi Fioravante. Buon divertimento a tutti.