Francesco Gabbani, emozioni e talento: che performance al Summer Festival Rds

TERMOLI. Un autentico fuoriclasse della musica italiana. Forse saremo un po’ di parte, ma l’entusiasmo travolgente che ieri sera, dalle 22.30 alle 23.20 ha saputo scatenare Francesco Gabbani sul parco del Rds Summer Festival al Parco comunale di Termoli è stato incredibile.

Dieci canzoni una dietro l’altra, da Amen a La Rete, passando per le hit più note come Occidentali’s Karma e Viceversa, hanno davvero mandato in visibilio il folto pubblico, che anche di domenica sera ha gremito l’area allestita in via del Molinello.

Testi mai banali, voce gradevolissima, empatia assoluti e la capacità di cantare e suonare, interagire col pubblico, parlarci, un vero performer, con la folla che urlava il suo nome e lui che spesso e volentieri citava Termoli.

Degna, degnissima conclusione di una tre giorni che ricorderemo a lungo, quella dell’evento che ha caratterizzato il mese di luglio.

Anna Pettinelli da par suo l’ha introdotto con una presentazione puntuale e anche elogiandone le virtù al termine del concerto.

Ha saputo davvero emozionare, con quella sua tipica umiltà da cantautore a cui abbina doti indiscusse e anche un background culturale che permeano dalle sue citazioni.

Insomma, un vero Big del panorama musicale, giustamente la Pettinelli lo ha definito il “grande” Francesco Gabbani.