Annullata la prima serata del Termoli Jazz

TERMOLI. Il Termoli Jazz debutterà domani, il concerto di stasera è annullato per cause derivanti dal forte maltempo e per i danni da questo provocati alle attrezzature.

Non sussistono quindi i parametri di sicurezza per il corretto svolgimento del concerto, considerata anche la minaccia di nuove precipitazioni in serata.

Ulteriori comunicazioni per un recupero della data seguiranno a breve.

L’appuntamento è per domani giovedì 28 luglio con il concerto dei Mack.

A darne notizia è stata la direzione del Termoli Jazz.