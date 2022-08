Tre band e dj set, Portocannone si diverte con la Festa della Musica

Festa della musica a Portocannone, buona la prima

PORTOCANNONE. In una cornice perfetta, inedita e funzionalissima, quella del Campo presso la zona Pip, si è tenuta ieri, a Portocannone, la Prima Festa della Musica.

Perfetta e lodevole l’organizzazione dell’evento sotto la regia della Presidente Cinzia Antonucci e del Vice Antonio Becci che hanno diretto al meglio tutta la loro grande ed energica squadra. Il pubblico, quanto a presenze, ha superato le aspettative tanto che è stato necessario rifornire più volte di bibite e vivande gli stands. Si sono alternate tre band live, i No Way di Guglionesi, i Meth Experience di Ururi e i Sound Zero, che hanno suonato “in casa”.

A seguire c’è stato un dj set con Biagio Capurso che ha portato in pista davvero tutti. A tutti loro vanno i complimenti dell’Amministrazione e di tutto il Paese.

