Bianca Atzei incanta la notte termolese

TERMOLI. Bianca Atzei incanta la notte termolese.

A piazza del Papa si è esibita in tutta la sua bravura e bellezza, l’artista Bianca Atzei. Un nutrito pubblico ha seguito l’evento e in tantissimi si sono soffermati anche lungo la strada ad ascoltare la meravigliosa voce della cantante milanese.

I suoi pezzi più belli -tutte le canzoni che l’hanno resa famosa- e sul finale le canzoni, diventate pietre miliari della musica e cantate da artisti come Vasco Rossi, Zucchero e Loredana Bertè e riproposte dalla Atzei sul finire della sua esibizione.

Tutti con le mani alzate e con le luci dei telefonini accesi -che fungevano da accendini, come accadeva in passato ai concerti- l’evento di ieri sera a piazza del Papa chiude i tre giorni di festeggiamenti per il Santo Patrono e conferma la partecipazione della cittadinanza agli eventi del luogo. Un grande successo quello di quest’anno -che ci ha fatto ritornare alla normalità di un tempo - perché anche nel seguire un concerto è sembrato nuovamente di essere tornati al periodo antecedente al 2020. La tanta partecipazione ne è stata la conferma ufficiale.

Emozioni, sensazioni, gioia e tanta melodia, in un mix di spensieratezza ed equilibrio -che era proprio quello di cui tutti avevamo bisogno- sulle note delle canzoni dell’artista, che hanno fatto volare e anche cantare tutto il pubblico presente.

La presentazione del suo ultimo album dal titolo: “Veronica”, uscito sul panorama musicale nel 2021 e riproposto sul palco scenico termolese. Un curriculum importante, quello della Atzei, tra cui una partecipazione alla 65esima edizione del festival di Sanremo, con il brano: “Solo al mondo”.

Un‘interpretazione da brividi, quella di ieri sera, dove con la sua dolcezza e il suo talento ha davvero immortalato -come in una fotografia- un momento magico.

Galleria fotografica