Il rock dei Magenta infiamma la piazza a Chieuti

CHIEUTI. Un successo annunciato il concerto della band Magenta#9, che nella serata del 5 agosto hanno infiammato la piazza con la loro musica rock. Il progetto Magenta#9 nasce all’inizio del 2017 nel quartiere “Bolognina” di Bologna, dove erano soliti ritrovarsi i primi due membri, il frontman Alessio “Amos” Amorati e Amedeo Mongiorgi, chitarra e seconda voce. La formazione si vede completare con l’aggiunta di Raffaele “Raffa” Marchesini alla batteria, Michele Cavalca al basso e Fausto De Bellis alla chitarra solista. Il progetto prende forma attraverso la scrittura di brani inediti e la rivisitazione di canzoni celebri del repertorio della musica italiana, consolidandosi in un rock energico e ruvido, ma allo stesso tempo melodico. Nel giugno 2017 la band arriva in finale a “Standing Ovation”, prestigioso concorso indetto dal Comune di Modena, in occasione del “Modena Park”. A fine ottobre 2017 arrivano in finale al “BMA”, il concorso interno di Fonoprint, esibendosi davanti a Luca Carboni e Gaetano Curreri. Nel 2018 vengono selezionati e segnalati dalla rivista “Classic Rock Italia”.

Nel 2019 partecipano alla “Tatoo Convention” al Pala De Andrè (RA). Nel 2020 entrano in studio ed il 29 aprile dello stesso anno esce “Non si può”, il primo singolo prodotto. Tramite il suddetto brano inedito il 12 settembre sempre del 2020, i Magenta#9 vincono la 33-esima edizione di “Sanremo Rock”, calcando il prestigioso palco del Teatro Ariston. Il 18 giugno 2021 è uscito “La Doccia”, il secondo singolo dei “Ceffi della Bolognina”. Il 2 dicembre 2021 è uscito “Ceffi della Bolognina”, il primo album del gruppo. Il 13 luglio 2022 la band ha aperto il concerto di Gianluca Grignani durante il festival “RockInRoma” presso l’Ippodromo delle Capannelle (Roma).

“Non c’è molto da dire, suonare a Casa è stato incredibile”, ci dice Fausto De Bellis, chitarra solista della band e originario di Chieuti, aggiunge: “L’ultima volta risale a tantissimi anni fa e tornare a suonare a Chieuti, con un progetto di musica originale, davanti a tantissime persone che semplicemente conosco da sempre è stata un’esperienza che custodirò gelosamente. È stato un evento fra amici, organizzato da amici, che sono prima amici e poi amministratori.” L’evento è stato organizzato dal Comune di Chieuti; il sindaco Diego Iacono ha dichiarato che è stato “un grandissimo successo.” Il chitarrista aggiunge: “Grazie ai ragazzi dei Magenta#9 per essersi lanciati in questa trasferta al Sud senza pensarci due volte, grazie al Comune di Chieuti per l’organizzazione impeccabile, grazie alla mia famiglia.”

Galleria fotografica