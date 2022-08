Paolo Caiazzo mattatore San Giacomo degli Schiavoni

TERMOLI. In occasione della festa patronale a San Giacomo degli Schiavoni, in onore di San Giacomo e Sant’Antonio, con annessa sagra tradizionale del prosciutto.

Martedì 9 agosto oltre allo spettacolo brillante di gran musica prodotta dal gruppo “Le Regine del Capitano Show”, che davvero hanno fatto cantare e ballare tutta la piazza a ritmo di brani estivi e classici italiani, atteso spettacolo targato Made in Sud col poliedrico e simpatico cabarettista Paolo Caiazzo, un personaggio conosciutissimo negli ambienti dello spettacolo ormai da oltre 20 anni.

Caiazzo firma anche una delle "copertine" della trasmissione di approfondimento politico Ballarò.

I suoi personaggi più conosciuti sono: il giapponese ‘Ndò (il turista in visita a Napoli e vittima di continui furti della macchina fotografica), Max Playstation (trentatreenne che impazzisce per il videogioco), ma quello che lo ha fatto conoscere meglio e amare di più è Tonino Cardamone, giovane in pensione. Contemporaneamente, a partire dal 2005, Caiazzo torna in teatro e porta in scena numerose pièce scritte da lui. Ieri sera noi lo abbiamo incontrato prima dello spettacolo grazie ad Alfredo Micco, del comitato feste e al sindaco Costanzo Della Porta.