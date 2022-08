Summer Festival, a Serracapriola la serata Papeete beach

SERRACAPRIOLA. Una serata di grande energia, quella del 10 agosto a Serracapriola, per l’evento più atteso ed importante di tutto il programma estivo: il Summer Festival 2022. L’evento non ha tradito le attese, coinvolgendo un numero inqualificabile di spettatori, giunti a Serracapriola anche dalle cittadine limitrofe, sia della provincia che del vicino Molise. Non si vedeva Piazza Castello così stracolma di gente, in ogni punto, in ogni spazio calpestabile da un po’. Giovani e meno giovani si sono lasciati trasportare dalla musica del DJ Samuele Sartini e dallo staff del Papeete Beach. Ad aprire il grandioso evento è stata la Cover band di Ligabue, gli OraZero, che hanno regalato al pubblico entusiasta, una spumeggiante esibizione.

A seguito, il famoso DJ di fama internazionale e lo staff del Papeete Beach di Milano Marittima, hanno infiammato la Piazza mandando il pubblico in delirio. Una serata unica che tutta Serracapriola non dimenticherà facilmente.

Queste le dichiarazioni di Alessandro Taunisio, consigliere delegato agli eventi e spettacoli del Comune di Serracapriola: “Come consigliere, ma soprattutto come uno dei tanti ragazzi presenti in piazza, non posso che essere più che soddisfatto della riuscita. L’impegno organizzativo e burocratico che c’è dietro, è difficile anche solo da spiegare, ma il risultato ottenuto, i messaggi e le telefonate di complimenti da tutta Italia, ripagano il lavoro svolto. L’evento in sé, ma soprattutto il nome di Serracapriola è su tutti i social e non solo, e questo è quello che ci siamo prefissati”.

Continua il consigliere Taunisio: “Ne approfitto per ringraziare tutti coloro che ci hanno dato una mano fisicamente e psicologicamente, o anche semplicemente condividendo l’evento, per far arrivare la notizia a più persone possibili”. Il consigliere ci ringrazia e saluta con una promessa: “Grazie e arrivederci al Serracapriola Summer Festival 2023”.

Galleria fotografica