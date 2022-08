Con Georgia Mos si accende la "Stella Maris" a Marina di Chieuti

CHIEUTI. Manca poco ormai all’evento più atteso e sentito dell’estate targata “Restate a Chieuti”. Domenica 14 agosto, in occasione dei festeggiamenti della Stella Maris a Marina di Chieuti, ci sarà una delle DJ più acclamate del momento: Georgia Mos.

La DJ ha partecipato al programma di Italia1 “Top Dj” e ha all’attivo più di 5 milioni di ascolti su Spotify. L’evento è organizzato dall’amministrazione di Chieuti. Un evento da non perdere perché unico nel suo genere. Per una serata all’insegna del divertimento, non si può mancare. Si ricorda che l’ingresso è gratuito.

Galleria fotografica