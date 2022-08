The "Night of Smip" a San Martino con Cristiano Malgioglio

SAN MARTINO IN PENSILIS. Serata spettacolo a San Martino in Pensilis, alla vigilia di Ferragosto. Stasera, domenica 14 agosto: "The night white of Smip con special guest Cristiano Malgioglio e Dj-Set, in console Miro-Disco Fritto e voice Roky-B.

«Siete tutti invitati a vestirvi di bianco con luci wood che renderanno più bianca la nostra notte», l'invito dell'amministrazione comunale di San Martino in Pensilis in piazza Umberto, partire dalle 22.

