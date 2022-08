Kungs infiamma la notte del Baja Village!

VASTO. Serata strepitosa!

Kungs infiamma la notte del Baja Village di Vasto con la sua musica intensa e coinvolgente. Un evento unico per caratura e qualità per la costa adriatica, fortemente voluto dalla direzione artistica e dai proprietari della nota discoteca vastese Silvio e Simone Iacovitti.

Il dj francese di fama internazionale, all'anagrafe Valentin Brunel, nuovo volto della scena elettronica d’oltralpe, ha entusiasmato le migliaia di persone arrivate da ogni parte dell'Abruzzo, del Molise e della Puglia, con la sua musica e i suoi pezzi più famosi ed ascoltati quali Clap Your Hands, Lipstick, Never Going Home, This Girl.

In particolare, “Clap your hands” è stato già certificato disco di platino, "Lipstick" disco d’oro, “Never Going Home” è stato singolo internazionale dell’estate 2021, top3 radio per 3 mesi e 3° singolo più suonato dell’anno.

Dj Kungs conclude alla grande un tris di serate al Baja Village che hanno avuto come protagonisti anche gli artisti Ludwig e Shiva. Nella notte di ieri, la platea di giovani e non solo, si è divertita con la musica di Albert Marzinotto, dj veneziano divertente e spensierato, che ha la sua migliore espressione musicale nell’House e che abbiamo anche conosciuto bene al "Rds Summer Festival" tenutosi a Termoli nel mese di luglio.

"Sono molto contento della serata che abbiamo realizzato e di aver avuto un ospite così importante in esclusiva per il Centro Italia in una delle sue quattro date italiane" - ha dichiarato Silvio Iacovitti alla nostra redazione.

Prossimo appuntamento al Baja Village è per la serata di Ferragosto con ospiti Thorn e Nicola Zucchi.

