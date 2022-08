“Elvis is back, Tour 2022”, il concerto in piazza Monumento

TERMOLI. Domani, martedì 16 agosto, in Piazza Monumento, a Termoli, si terrà il concerto di Joe Bavota, “Elvis is back, Tour 2022”. L’evento, rientrante nel cartellone dell’Estate Termolese, si svolgerà in occasione del quarantacinquesimo anniversario della morte di Elvis Presley. L’Elvis molisano, conosciuto ormai da tutti per la sua somiglianza con il compianto Re del Rock and Roll americano, si esibirà a partire dalle ore 21.30.

