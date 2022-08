“E adesso è così”, inebria la calda voce di Fernanda D'Ercole

TERMOLI. Primo dei due eventi agostani che l’Avis dedica alla città di Termoli nell’ambito del suo quarantennale. Grande successo del concerto sulla scalinata del Folklore sabato scorso, sul palco la caldissima voce di Fernanda D’Ercole, che ha presentato il suo primo album e il nuovo singolo che rappresenta anche il titolo dello stesso: “E adesso è così”.

Fernanda D’Ercole, diplomata in organo e in pianoforte, attualmente ha all’attivo diversi progetti musicali tra cui “In Canto” (fusione magica tra Cinema e Tango) e “Fernanda D’Ercole canta Mina”.

Novità dell’anno 2022 è l'uscita del primo Disco “E adesso è così” che ha proposto in anteprima proprio per il pubblico termolese. Il Disco comprende 10 brani inediti di sua composizione. Questa artista sfoggia una voce incantevole ma che ha ancora notevoli margini di crescita e dunque le carte per una evoluzione canora verso determinate vette.

Fernanda D’Ercole ha basi di conoscenza della Musica solide e che affondano le radici nella sua infanzia: studi iniziati all’età di sei anni, a studiare organo; poi via al percorso musicale il Conservatorio a Pescara e gli anni di collaborazione con l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai a Torino per concerti con i più grandi direttori d’orchestra dei panorami nazionale e internazionale.

Il gruppo musicale che ha accompagnato la performance di Fernanda e di prim’ordine musicisti che con i loro strumenti non solo emanano suoni affascinanti ma è come se davvero li facessero parlare oltreché suonare su tutti il riconosciuto talento di Donato Santoianni tastiere, piano, Antonio Salvador Conte (percussioni), Marco Molino (batterie), Fabio Meridiani (basso), Giuseppe D'Angelo (chitarre), Marco Salvatore(sax), Luca Riccione (trombone), Domenico Di Francesco (tromba), Nicola Cordisco (chitarra), Graziano Carbone (batteria).

Prima di iniziare il concerto il gruppo ha voluto ricordare la memoria di un loro giovane musicista che è scomparso di recente prematuramente, con: “Un grazie di cuore del nostro ‘angelo’ Michele Campopiano (Basso)”.

Se sul palco si sono esibiti artisti musicisti e cantanti; a condurre la serata la bella e brava Valentina Fauzia, una garanzia per la grande esperienza già maturata in questo ruolo e la conoscenza del mondo della comunicazione.

