Folla da brividi a San Martino: Cristiano Malgioglio star della "Night of Smip"

Cristiano Malgioglio a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Un personaggio come Cristiano Malgioglio attira le folle, incredibile quella di ieri radunata a San Martino in Pensilis, nell'evento "The night of Smip".





Dalle parole della vice sindaca Tiziana D'Adderio: «Serata bellissima ieri sera a San Martino.





C'era emozione per Malgioglio che ha fatto un bellissimo spettacolo trattando temi importantissimi come il rispetto per gli uomini e le donne che amano persone dello stesso sesso, perché quello è amore e bisogna rispettarlo e contro la violenza sulle donne.

Poi la serata è andata avanti con i Dj e si vedevano persone ballare in ogni angolo della piazza, dai più piccoli ai più grandi. È stata una serata indimenticabile e da rifare sicuramente facendo sempre meglio. Grazie a tutti».

