Tutti pazzi per Georgia Mos a Marina di Chieuti

CHIEUTI. Obiettivo raggiunto per il rilancio della Marina di Chieuti. Nella serata di domenica 14 agosto, lo spettacolo della nota DJ Georgia Moss, ha avuto un grande successo, anche oltre le aspettative. L’evento, organizzato e finanziato dal Comune di Chieuti, finalizzato al divertimento dei più giovani, che spesso sono costretti ad andare fuori, è stato molto apprezzato; tantissimi i giovani e anche i meno giovani, presenti, arrivati anche dai paesi limitrofi.

“Erano anni che non si vedeva Marina di Chieuti così piena di gente”, ci dice il sindaco Diego Iacono, soddisfatto del successo della serata. Aggiunge: “L’idea sarebbe quella di creare l’evento annuale, in modo da far rifiorire Marina di Chieuti, portando tanta gente”. L’idea del primo cittadino e di tutta l’Amministrazione è far avere una cadenza annuale a questo evento, facendolo diventare un appuntamento di grande richiamo per Marina di Chieuti, apportando tanta gente. Tutta l’Amministrazione si è impegnata alla riuscita dell’evento, un’Amministrazione molto collaborativa, composta per lo più da giovani; lo hanno dimostrato anche quando, tutti al completo, sono saliti sul palco insieme alla spumeggiante DJ.

“Abbiamo lavorato tutti per questo evento, ognuno di noi si è adoperato per qualcosa, abbiamo lavorato tanto ma siamo felici e soddisfatti per la riuscita dell’evento”.

