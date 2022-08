"Dimmi come k 22", la hit di Alexia rivisitata da Mark Hyde e Miss Morena alla Cala Sveva

TERMOLI. Un graditissimo ritorno, quello di Miss Morena, alias Morena Marangi, la showgirl e vocalist termolese che d’estate non fa mancare mai la sua presenza in riva all’Adriatico, coniugando un po’ di vacanze nella sua città d’origine con uno spettacolo che si annuncia coinvolgente, nella location della Cala Sveva beach club, sul lungomare Nord di Termoli.

Assieme a Miss Morena c’è il famoso dj milanese Mark Hyde.

Miss Morena, voce del muro del programma di Canale 5 All Together Now, condotto da Michelle Hunziker, e Mark Hyde saranno in scena a partire dalle 22, fulcro di una cena spettacolo, accompagnata dai suoni chic house cantati live e a seguire un super dj set.

Stasera i due artisti presenteranno in esclusiva alla Cala Sveva il loro nuovo singolo intitolato “Dimmi come k 22”, un tributo ai 20 anni dalla sua uscita, il famoso brano di Alexia, rivisitato in chiave house- new-disco dal produttore Mark Hyde e la voce della splendida Miss Morena, che nell'occasione augurano a tutti gli amici di Termolionline una felice estate.

