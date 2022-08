Jova Beach Party: tra gli ospiti Boomdabash, Salmo e Gianni Morandi?

VASTO MARINA. Siamo a poche ore ormai dall’inizio del Jova beach party, l’evento musicale più atteso di questa estate vastese 2022, che accoglierà più di 20mila spettatori provenienti dalle regioni confinanti e non solo.

Venerdì e sabato sarà l’evento, quindi è doppio il concerto in cui Jovanotti, accompagnato da diversi ospiti nazionali ed internazionali, si esibirà nei 3 palchi allestiti sulla zona di spiaggia compresa tra il Pontile e il lido Acapulco.

Secondo vari rumors, a prendere parte al concerto nelle due date potrebbero esserci artisti come Boomdabash e la coppia Takagi & Ketra, per via dell’origine vastese del musicista Fabio Clemente, insieme a Salmo, protagonista di una sua esibizione sempre in Abruzzo, e Gianni Morandi, entrambi ospiti graditi a Lorenzo Cherubini già negli scorsi appuntamenti. Inoltre potrebbero esserci anche Merk e kremont.

Il concerto si terrà in entrambe le giornate ed avrà inizio alle 15:00 circa, con l’apertura dei cancelli prevista per le 13:30, e si chiuderà alle 23:00 circa.

Lo spettacolo in Piazza della Guardia Costiera, oltre agli organizzatori dello staff del cantante, coinvolgerà più di 200 operatori tra Polizia locale, Protezione civile, Vigilanza e Volontari, che sono stati chiamati a prestare servizio di sicurezza e gestione.

In occasione del concerto ricordiamo i punti salienti delle procedure organizzative varate:

VIABILITÀ:

Tra i divieti segnaliamo quello della percorribilità per i mezzi pesanti della Statale 16, a partire dalle ore 10:00 di entrambi i giorni fini al termine del deflusso.

Si potrà transitare sulla SS16 solo nel senso di marcia nord-sud, a partire dall’intersezione con Via Trave fino alla rotatoria con l’intersezione con Via Grasceta, e la strada sarà chiusa completamente, anche alle autovetture, dalle 23:30.

È predisposta, inoltre, una cartellonostica specifica per facilitare la comprensione dei percorsi alternativi a questa tratta in entrambi i punti Sud e Nord.

PARCHEGGI e NAVETTE:

I parcheggi saranno più di 9mila, tutti a pagamento. Sono stati allestiti a Nord e Sud della nostra città in questo modo: zona Industriale Punta Penna /Punta Aderci, ex Campo volo (zona Incoronata), parco Moscato via del Porto, lungomare Cordella Nord (zona Bagnante), area industriale di San Salvo Contrada Piane S. Angelo.

Sono oltre mille, i Pass riservati ai residenti, titolari di attività commerciali e turisti, ai quali si ricorda che potranno posteggiare le auto nel parcheggio a Piazza Fiume, se sprovvisti di garage o pertinenze.

Mentre le navette messe a disposizione saranno 37 e riserberanno, in maniera gratuita, il collegamento con Vasto Marina, la stazione Vasto-San Salvo e le aree di parcheggio.

Si ricordano, infine, le restrizioni sulle modalità di consumo dell’alcol.

Con l’ordinanza n. 59 firmata dal sindaco Francesco Menna, dalle ore 08:00 di venerdì alle ore 06:00 di domenica è vietata la vendita agli operatori commerciali per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in bottiglia o in contenitori di vetro e con gradazione alcolica superiore a 11 gradi.