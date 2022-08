Jova Beach Party, tutto pronto sul lungomare Duca Degli Abruzzi

VASTO. Dopo aver conquistato il cuore di oltre 400 mila spettatori, il grande veliero del Jova Beach Party è finalmente pronto ad approdare, venerdì 𝘃𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟭𝟵 𝗲 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟬 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼, sul Lungomare Duca degli Abruzzi di Vasto per il quindicesimo e il sedicesimo appuntamento del viaggio di JOVA, sempre ricco di ospiti e sorprese.

Attese nelle due giornate 40 mila persone.

Con Lorenzo, una band eccezionale: Saturnino, al suo fianco da 35 anni, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santarnecchi, Leo di Angilla, Davide Rossi e Kalifa Kone.

I palchi sono tre, l'artista accoglie il pubblico non appena aprono le porte (intorno alle 14:30) e la musica comincia subito dallo Sbam Stage, per poi proseguire sul Kontiki e sul Main Stage.

In contemporanea inizia ad animarsi anche il villaggio, con i giochi da spiaggia, la food court, e tutte le attività legate alla sostenibilità!

Meta preferita dei fan è il corner in cui ad ora sono stati realizzati decine di migliaia di tatuaggi e scritte temporanee (Jova Writers) a tema Jova Beach Party, pensati in esclusiva per accompagnare gli spettatori in tutte le tappe del tour come vero e proprio ricordo delle emozioni vissute e per rendere ancora più colorata la festa del JBP.

Per tutta la durata dell’evento sono a disposizione make up artist pronti a cimentarsi nei trucchi più pazzi dell’estate.

Tra trucchi, acconciature e tatuaggi temporanei che riproducono quelli originali di LORENZO, la grande festa musicale di JOVA si sta trasformando in un raduno di cosplay, pronti a ballare e a cantare accomunati da uno stile unico e originale.

Non mancano inoltre giochi in acqua o sulla spiaggia, esperienze nel Jovaverso e docce rinfrescanti.

Tanta musica e tante belle storie festeggiate ad ogni data del tour! Storie d’amore, di coraggio, di felicità, di trasformazione e di meraviglia. Un appuntamento irrinunciabile per il pubblico del Jova Beach, che a metà pomeriggio, intorno al Kontiki Stage, festeggia con Lorenzo Gran Maestro di Cerimonia la Bella Storia scelta. Ad oggi, sei emozionanti matrimoni e una proposta, la testimonianza della squadra di Rugby fondata in ricordo dell’amico scomparso, il profondo legame tra la maestra e l’alunna nato ai tempi della scuola elementare, la grande impresa sportiva in bicicletta in Siberia, il racconto di una campionessa di canottaggio e di un cammino di Santiago. Belle Storie che hanno come colonna sonora le più belle canzoni di JOVA!

In concomitanza alla release del nuovo episodio discografico OASI, ha debuttato venerdì 8 luglio “L’estate adesso - Jova Beach Play”, il docubeach a più voci realizzato in collaborazione con RaiPlay per raccontare la festa più lunga dell’estate. Ogni venerdì un nuovo episodio, in ogni puntata un narratore d’eccezione - Sammy Basso, Benny Benassi, Frankie HI-NRG MC, Pierluigi Pardo, Riccardo Luna e Teresa Ciabatti per le prime sei, Giovanni Cupidi per la settima disponibile da domani 19 agosto.