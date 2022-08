Jova Beach Party, ecco chi sono gli ospiti della prima serata

VASTO. Ormai è giunto il grande giorno dell’evento estivo più atteso dell’anno in cui Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, terrà il suo suo grande spettacolo ricco di tanti artisti italiani e non solo.

Come avviene per ogni Jova Beach Party, l’artista romano si esibirà probabilmente nel corso della serata, dando così spazio ai tanti nomi che sono stati chiamati ad intrattenere i più dei 40mila spettatori. Questi si alterneranno nelle due giornate e parteciperanno ad un momento tanto atteso in cui il divertimento e la musica ne saranno i capisaldi.

Anche in questo appuntamento, sono stati annunciati gli ospiti speciali come sempre a distanza di poche ore dalla prima serata.

Nei tre palchi allestiti davanti Piazza della Guardia Costiera, ci saranno nomi che risultano ormai conferme ed altri novità per i fan di questo festival itinerante.

Questa prima serata avrà inizio dal pomeriggio con Ackeejuice Rockers, il duo veneto di musica elettronica composto da Ali Selecta & King Pm. Sono ormai ospiti fissi per il Jova e si sono fatti notare fin da subito per essere stati coinvolti in un progetto dal rapper americano Kanye West. Poi ancora si proseguirà con un disk joker, il milanese Albi Scotti, che consegnerà il pubblico prima al Bnkr44, gruppo musicale fiorentino formatosi tre anni fa, e poi al travolgente ritmo africano riprodotto dai Guiss Guiss Bou Bess.

Anche l’Abruzzo sarà protagonista in questo venerdì, grazie alla partecipazione di Marti Stone, nata a lanciano, che La Stampa, in tempi non così recenti, la inserì tra i più interessanti rapper under 21 dell’anno. La cantante sarà accompagnata da Andrea Delle Monache, in arte Deliuan, dj sempre abruzzese e membro attivo del collettivo “Blackbox Crew". In seguito altrettanti importanti ospiti saranno Merk & Kremont, il duo italiano di disk joker formato da Federico Mercuri e Giordano Cremona. La coppia milanese è diventata famosa soprattutto con il brano “Hands Up” in collaborazione con i DNCE, premiato disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana.

Gli ultimi nomi annunciati porteranno tutti i presenti in un’atmosfera extra europea. Infatti prima si avrà il particolare indie dell’Orkesta Mendoza, concepito come un mambo di una big band degli anni Cinquanta visto con gli occhi della musica latino-americana del Ventunesimo secolo. A concludere l’ultimo intervento, precedente a quello del grande arista, si esibiranno Youssef Ait Bouazza, Aldo Betto, Blake Franchetto, conosciuti come membri del Savana Funk, che proporranno il loro blues , rock e funk con groove travolgenti ed effetti scenici sfavillanti.