Partito il Jova Beach Party, in due giorni arriveranno 5mila molisani

VASTO. Come da programma intorno alle 15 è partito il Jova Beach Party con i vari dj-set sui due palchi minori. Sono tante le persone che sanno arrivando pian piano in spiaggia, ricordiamo che oggi sono attese circa 20mila persone e lo stesso domani.

Jovanotti è salito sul palco centrale con la sua energia travolgente e ha spiegato un po' come si svolgerà il concerto: "C'è possibilità di pioggia verso fine pomeriggio con una pioggia più intensa verso le 8. In quel caso ci fermeremo e poi ripartiremo. Potrei anticipare il mio set per evitare la pioggia. Navighiamo a vista, ma ci siamo abituati".

Sono attese 40mile persone e di queste almeno 5mila sono molisane, secondo dati reperiti presso i dealer dei ticket. Uno sforzo organizzativo immenso, per ordine pubblico, viabilità, logistica e anche l’aspetto sanitario, come ha sottolineato il patologo clinico Giancarlo Totaro: «Con "disposizione aziendale in occasione del "Jova Beach Party", che si terrà a Vasto si rende necessario garantire un'adeguata assistenza in caso di iper afflusso di pazienti presso il presidio ospedaliero di Termoli...". Un provvedimento della Direzione Sanitaria veramente saggio e previdente quello di prevedere presso l'ospedale di Termoli un rafforzamento dell'organico dei servizi di assistenza sanitaria in caso di necessità ed eventi avversi straordinari. Un esempio di lungimiranza che a molti dovrebbe risultare di esempio. Questa è buona programmazione sanitaria e non quello che si è visto in questi giorni a Campomarino e Petacciato marina».