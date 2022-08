Miss Morena e Mark Hide Dj, serata scintillante alla Cala Sveva

TERMOLI. Serata scintillante, quella di ieri, con Miss Morena e dj Mark Hide nella meravigliosa cornice della Cala Sveva Beach Club.

Una serata di musica, ma anche di festa che ha visto come protagonista Morena Marangi, nota showgirl e vocalist termolese, con il dj milanese Mark Hide.

Una serata in riva al mare, con le hit più belle cantate live dalla bravissima Morena. Ma anche la presentazione del nuovo singolo dei due artisti “Dimmi come k 22” che è stato presentato anche qui a Termoli. In tanti ballavano in riva al mare, con una serata davvero mozzafiato, dove musica, suoni e bellezza si fondevano in un unico abbraccio.

In una serata d’agosto alquanto magica.

