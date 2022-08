Gli ospiti del Jova Beach Party della 2° serata, ci sono Takagi & Ketra e Dj Ralf

VASTO. Siamo ufficialmente nel vivo di questo Jova Beach Party 2022 e proprio ieri si è tenuto il primo appuntamento musicale in cui, nonostante le condizioni atmosferiche avverse per un momento, Lorenzo Cherubini non ha deluso le aspettative verso il suo pubblico (Leggi).

Oltre 20mila gli spettatori che hanno assistito alle performance del cantante romano e dei suoi graditi compagni di esibizione.

Gli ospiti speciali, come ormai sappiamo, verranno comunicati direttamente al momento della loro ascesa sul palco, nonostante alcuni rumors

Ldiano quasi per certo la partecipazione di Alessandra Amoroso allo spettacolo conclusivo del grande evento.

Insomma per ora la certezza si ha sugli ospiti di questa seconda serata, che allieteranno il pubblico alcuni con le loro console, altri invece con la propria voce e/o strumento.

Dal primo pomeriggio per recuperare l’esibizione di ieri, rimandata causa maltempo, si presenterà il duo veneto di musica elettronica, Ackeejuice Rockers, a cui seguirà poi il gruppo della Balera Favela, esperto di cumbia, baile funk e ritmi latini.

Le sorprese non finisco qui, infatti, su uno dei tre palchi di Piazza della Guardia Costiera, farà irruzioneDJ Ralf. Il disc jockey umbro, in attività dagli anni ‘80, richiamerà l’attenzione degli spettatori tramite la sua famosa musica house, con la quale è riuscito a fondare un'etichetta discografica indipendente. Poi ancora si passerà ai suoni chillstep, ai forti rimandi all’hip-hop ed ai beat di Giulio Fonseca, in arte Go Dugong. Anche Lee-James Edjouma, conosciuto con il nome di James BKS, sarà presente all’evento con il suo hip hop africano. Ci saranno in seguito tanti elementi tropicali, arricchiti da funk, jazz e disco, di João Selva, l’artista itinerante, cresciuto a Rio de Janeiro, che intratterrà il pubblico in attesa del cantante principale della serata. Proseguendo con la scaletta, si esibirà Moonlight Benjamin, definita da Rolling Stone come una delle musiciste più interessanti della nuova scena di Haiti. L’artista infatti offrirà ai presenti un insieme di rock, blues, jazz e musica tradizionale haitiana, caratterizzato dal suo canto creolo e francese e dai suoi testi critici verso lo sfruttamento del proprio popolo.

Si torna a parlare di Abruzzo con gli Smoothies. Si tratta di un duo di disc jockey in cui Pescara ricopre un ruolo importante. Non solo è la città di Giulio Piedigrosso, componente della coppia insieme ad Antonio Veneruso, ma anche il luogo in cui è nato il loro progetto musicale, reso singolare dal genere Dutch che riproducono insieme.

Infine gli ultimi ospiti di questa seconda serata saranno i produttori discografici Takagi & Ketra. Il milanese Alessandro Merli ed il vastese Fabio Clemente in questi anni hanno realizzato diversi singoli per cantanti del calibro di Rocco Hunt, Fedez, Marracash e Baby K, giusto per citarne alcuni. Probabilmente si esibiranno nel loro singolo “La luna e la gatta”, frutto della collaborazione, tra l’altro, proprio di Jovanotti.