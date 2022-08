L'uragano Jova con Ghali e Morandi infiammano Vasto

VASTO. L'uragano Jova travolge Vasto, lo fa con la sua energia, la sua vitalità, le sue hit e grandi ospiti (Leggi).

Una seconda giornata straordinaria a Vasto con il sole che ha baciato la spiaggia del lungomare Vastese. Protagonisti della data del 20 artisti del calibro di Ghali, Dj Ralf, Gianni Morandi, il Vastese ketra che è salito due volte sul palco(Leggi), e tanti altri.

Una grande festa: colorata, gioiosa, impossibile non ballare e farsi travolgere. Un evento che Vasto dimenticherà difficilmente e che ci auguriamo possa ripetersi.

Jovanotti ha chiuso il concerto con "a te" e salutando tutti con un "Grazie Vasto per questa figata pazzesca che abbiamo fatto in questi due giorni, grazie per questa follia".