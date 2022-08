Cala il sipario sul Jova Beach Party: "Uno degli eventi più importanti di sempre"

"E’ stato bellissimo assistere a questo evento a cui hanno partecipato non solo giovani, ma anche tante famiglie in compagnia dei bambini"

VASTO. "Sotto la curva del cielo con un grandissimo applauso abbiamo salutato il Jova Beach Party, uno degli eventi più importanti organizzati sulla spiaggia di Vasto Marina.

Sono stati mesi duri, giorni pieni di tensione, ma con la ferma intenzione di andare avanti e, raggiungere l’obiettivo, organizzare un bellissimo concerto a Vasto. Siamo riusciti in questa durissima impresa. Non è stato facile, ma tutte le energie impiegate hanno permesso oggi a tutti di essere orgogliosi della nostra città.

E’ stato bellissimo assistere a questo evento a cui hanno partecipato non solo giovani, ma anche tante famiglie in compagnia dei bambini. Una grande festa che ha permesso di condividere divertimento e tanta bella musica con ospiti del calibro di Gianni Morandi, Achille Lauro, Ketra e Ghali. Ringrazio tutti quelli che hanno permesso di realizzare il Jova beach party, dal Prefetto, alle Forze dell’Ordine, i sindaci dei Comuni vicini che hanno avuto un ruolo collaborativo, ringrazio la Asl, i medici, la Protezione civile, i volontari, i bagnini,gli operatori commerciali e i cittadini, ma in particolare ringrazio Jovanotti che ha creduto in noi ed ha voluto Vasto per una doppia tappa del suo tour.

Con il Jova Beach Party Vasto sarà sicuramente più conosciuta e noi siamo pronti ad accogliere tutti quelli che vorranno venire in questa meravigliosa terra d’Abruzzo".

Così, il Sindaco Francesco Menna.,