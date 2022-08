Mogol racconta Mogol, magia anni Settanta in piazza Monumento

TERMOLI. Ultimo evento musicale di rango dell’estate 2022, un fuori programma dell’estate termolese, quello di ieri sera in piazza Monumento, col mitico autore Mogol e la tribute band “Prendila così”, che ha eseguito i brani che lo stesso Mogol ha scritto per l’indimenticabile Lucio Battisti, ma il suo contributo alla musica leggera italiana è di respiro più largo, fin dai primi anni sessanta. Hanno inciso canzoni da lui scritte o tradotte, fra gli altri, Caterina Caselli (Perdono, Cento giorni, Sono bugiarda, Il volto della vita), Adriano Celentano (Stai lontana da me), i Dik Dik (Sognando la California, Senza luce, Il primo giorno di primavera), l'Equipe 84 (Io ho in mente te, Nel ristorante di Alice, Un angelo blu), Fausto Leali (A chi), The Rokes (Che colpa abbiamo noi, È la pioggia che va), Bobby Solo (Se piangi, se ridi, Una lacrima sul viso), Little Tony (La spada nel cuore, Riderà), Mango (Oro, Come Monna Lisa, Mediterraneo), Riccardo Cocciante (Celeste nostalgia, Un nuovo amico, Se stiamo insieme) e i New Trolls (America O.K.).





Nato come Giulio Rapetti, il 30 novembre 2006 è stato autorizzato con decreto del Ministro dell'Interno ad aggiungere al proprio cognome il suo celebre pseudonimo. Come ribadito nella sua autobiografia non ama essere definito paroliere, bensì preferisce definirsi autore.

Comunque davvero un personaggio di spessore ieri ha fatto cantare tutti in piazza, persino il sindaco che lo ha avuto ospite a casa sua prima dello spettacolo soprattutto per vedere la partita della sua Lazio, insomma accompagnato dalla band pescarese tribute di Battisti si è vissuta una serata che ha coinvolto tutte le generazioni passate e presenti.

