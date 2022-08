Altra serata magica con Shade a Campomarino lido

Shade a Campomarino lido

CAMPOMARINO LIDO. Nemmeno l'incertezza meteo ha affievolito l'entusiasmo per la seconda serata dedicata alla musica giovane, a Campomarino lido. In linea col successo del concerto di Emis Killa, oltre 5mila persone anche per Shade ieri. Partecipazione di tanti giovani ma anche di famiglie che hanno accompagnato i ragazzi.

Una serata che conferma la lungimiranza dell'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali e dell'amministrazione comunale che hanno puntato su un doppio evento (Emis Killa e Shade in due giorni consecutivi) al fine di coinvolgere un pubblico molto ampio, composto per lo più da giovani in grado di animare il Lido di Campomarino come non si vedeva da tempo.





Il calendario degli eventi estivi proseguirà fino a settembre, con i prossimi appuntamenti che vedranno le proiezioni di Molise Cinema in Largo Santa Maria a Maria il 24 e il 25 agosto.

Un connubio, quello tra cultura e turismo, che si sta rivelando vincente in questa estate che, dopo due difficili anni di pandemia, ha portato ad un cambio di marcia per Campomarino.

Galleria fotografica