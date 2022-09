In campagna elettorale debutta "Propaganda Live" con Diego Bianchi e Pierfrancesco Citriniti

TERMOLI. Ci siamo ritrovati accanto a lui nel mercoledì della politica nazionale a Termoli, lo scorso 31 agosto, quando in città vennero sia Giorgia Meloni che Giuseppe Conte. Pierfrancesco Citriniti è noto ai nostri lettori, nel abbiamo parlato a più riprese del 41enne regista e filmmaker termolese che assieme a Diego Bianchi, debutta stasera, su La7, nella nuova edizione di “Propaganda Live”, l’appuntamento con l'informazione che racconta l'Italia tra giornalismo e ironia: attualità, politica e società narrate e osservate in modo del tutto originale, nello stile di Zoro.

Ha iniziato con “Gazebo” e quest’anno compie dieci anni la sua collaborazione con Diego Bianchi, in arte Zoro.

Pierfrancesco fin da ragazzo cullava il sogno di fare qualcosa nel mondo del cinema e della comunicazione.

Nato a Termoli, il 19 agosto 1981 si è diplomato all’Accademia dell’Immagine de L’Aquila. «Dopo una lunga gavetta nel mondo cinematografico come assistente prima e aiuto regista dopo, entro a far parte del team di ‘Gazebo’ su Rai 3 dagli esordi per poi approdare a La7 con Propaganda Live».

Il programma ha lo stesso format che fu di Gazebo, rispetto al quale presenta alcune novità, in particolare la durata di circa 3 ore di diretta, dal Teatro 2 degli Studios International di via Tiburtina, la presenza di ospiti in studio che sono intervistati sul palco dal conduttore, e il contributo di giornalisti ospiti fissi ad ogni puntata, oltre ad una rinnovata scenografia dello studio che ricorda una nave di legno.

Stasera, per la sesta edizione, presenti in studio ci saranno i “Neri per caso”.

In bocca al lupo a Pierfrancesco e allo squadrone di Propaganda Live, che non avrà più lo "spiegone" di Marco Damilano, passato in Rai.