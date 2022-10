Termoli Musica propone il ricordo di Gabriella Ferri

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” propone questa sera come terzo appuntamento e secondo concerto della stagione Termoli Musica 2022: GABRIELLA FERRI – L’anima della canzone d’autore popolare, con Sabrina Gasparini (voce), Gent Llukaci (violino) e Claudio Ughetti (fisarmonica), alle ore 18 presso il Cinema Sant'Antonio di Termoli.

Sabrina Gasparini da oltre 30 anni è apprezzata Interprete di musica d’autore nazionale ed internazionale, e

vanta collaborazioni con i migliori musicisti del territorio. Ha partecipato con Ensemble d’Autore in duo, trio e quartetto a importanti rassegne musicali italiane, collaborando con Claudio Ughetti e Tiziano Chiapelli alla Fisarmonica, Gentjan Llukaci al Violino, Denis Biancucci, Stefano Malferrari al pianoforte.

Ha inciso nel 2010 Ensemble D’autore – Musica senza confini e NOTE NÒTE e live con WAO Orchestra, e nel 2014 MUSICA&MENTE. La sua intensa ricerca interpretativa la porta ad affrontare generi di nicchia quali canzoni ebraiche, yiddish, tango e canzoni popolari. Inoltre propone concerti tematici sulle grandi voci femminili, sui testi delle scuole cantautorali italiane e canzone d’autore internazionale. Dal 2012 al 2016 Per la Regione Emilia Romagna, con Gentjan Llukaci al violino, Denis Biancucci al pianoforte e Tiziano Chiapelli alla fisarmonica, ha effettuato tournée in Brasile per promuovere la cultura musicale italiana nel mondo, esibendosi in importanti teatri di Rio De Janeiro, San Paolo ecc.

Collabora dal 2011 con Sabino Lenoci (Direttore della rivista L’Opera) alla realizzazione del Concorso Lirico Internazionale SPIROS ARGIRIS a Sarzana (SP) e dal 2018 del Concorso Lirico Internazionale Etta&Paolo Limiti a Milano. Nel 2009 con Simonetta Aggazzotti costituisce l’associazione di promozione sociale e culturale SALOTTO CULTURALE AGGAZZOTTI di Modena e dal 2016 all’Associazione PRELUDIO aps. Dal 2010 ha ideato e coordinato IL SALOTTO IN PIAZZA, Rassegna che si svolge a Modena nei mesi di luglio e agosto, con un enorme successo di pubblico e critica. Svolge ampia attività di organizzazione, coordinamento e gestione di concorsi, rassegne ed eventi musicali nel Nord Italia e all’estero.

Gent Llukaci si è diplomato in violino presso l’Accademia di Belle Arti di Tirana con il massimo dei voti. Ha svolto in Albania un’intensa attività concertistica, sia come solista che in varie formazioni, facendo parte dei primi violini dell’Orchestra della Radio Televisione Albanese, dell’orchestra dell’opera e balletto e della Filarmonica di Durazzo e di Tirana. Nel 1992 si stabilisce in Italia ed inizia l’attività didattica presso l’Istituto Musicale di Riccione oltre a collaborare con l’Orchestra Sinfonica Marchigiana. Nel 2002 suona per Papa Giovanni Paolo II in aula Magna in Vaticano, e nel 2006 suona per Papa Benedetto XVI in udienza privata. Conduce un’intensa attività concertistica in Italia e all’Estero. Ha svolto attività concertistica in molti paesi quali: U.S.A., Brasile, Portogallo, Germania, Svizzera, Bulgaria, Spagna, Ungheria, Inghilterra, Repubblica Ceca, Giappone, Corea Del Sud, Costa Rica, Honduras, Sud Africa, Belgio, e dal 2000 Con il Gruppo Ensemble Italia d’Autore promuove la cultura musicale italiana in rappresentanza della Regione Emila Romagna, con tournée in Brasile, San Paolo, Rio de Janeiro ecc. Dal 2009 collabora attivamente con IL SALOTTO CULTURALE AGGAZZOTTI, soggetto di primaria importanza nella vita Culturale Modenese Insignito del Premio Internazionale RE MANFREDI del Gargano per la Musica Classica Luglio 2016. Dal 2016 è giudice di selezione musica classica, per Festival&Contest.

Claudio Ughetti è fisarmonicista e compositore. Con Pierangelo Bertoli partecipa a varie incisioni, a numerosi concerti e a vari spettacoli televisivi tra cui 3 edizioni del Club Tenco. Collabora con l’amico pianista Marco Dieci nella Compagnia Musicale Sassolese. È fisarmonicista del Segre’ Ensemble che ha presentato lo spettacolo musicale nel 2001 “Segre’ felicità segreta”, con musiche su poesie del poeta sassolese Emilio Rentocchini, e si è esibito in occasione di numerose presentazioni di libri di vari poeti. Fisarmonicista nel progetto Psicantria di Gaspare Palmieri e Cristian Grassilli. Produce ed elabora il CD Tango per Gino nel 2005, in cui trovano spazio tutte le sue collaborazioni musicali ed artistiche, e nel 2008 il CD World’s Atmospheres con la partecipazione della WAO Orchestra, con cui incide anche un Live in Verona nel 2010. È nel “Widespace duo“insieme all’amico contrabbassista Pablo Del Carlo. Collabora con varie scuole di Tango Argentino in spettacoli di musica dal vivo.

Dal 2008 inizia una importante collaborazione con la vocalist Sabrina Gasparini, con cui partecipa in duo, trio, quartetto (Ensemble d’autore insieme a Gent Llukaci e a Pablo del Carlo) ad importanti rassegne Musicali quali La Valigia dei suoni, Festival Ultrapadum, Lungo le Antiche sponde, Concerti al Loggiato Gemmi di Sarzana, Notte Rosa di Rimini, Concerti all’Alba di Cesenatico. È fisarmonicista nel progetto “Io, Matilde di Canossa” presentato nel 2015 in occasione dei 900 anni dalla nascita di Matilde di Canossa, riscontrando un grande successo di critica e pubblico.

Galleria fotografica