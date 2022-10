"Rosa intenso" nell'autunno de "Le Vibrazioni", ieri sera la band al Don Giovanni

TERMOLI. Impegnati nel loro tour che li sta portando in giro nella penisola, la band rock "Le Vibrazioni" ieri sera era a Termoli, al ristorante "Don Giovanni", in via Sannitica, che ringraziamo. Francesco Sarcina e gli altri componenti della band proseguono il Summer tour, che sarà poi seguito da un altro intenso periodo.

Lo scorso 16 settembre il gruppo ha lanciato anche il nuovo singolo, "Rosa intenso", che sarà la hit protagonista del tour 2023 nei club dal vivo, estratto dall'EP "VI".

Come riferisce RadioItalia, «La notizia della pubblicazione di “Rosa intenso” arriva infatti quando deve ancora terminare un tour di oltre 30 date in cui la band ha presentato i suoi successi e l’ultimo EP “VI”, uscito ad aprile e lanciato dal brano “Tantissimo” presentato a Sanremo 2022. Il nuovo singolo, traccia numero 3 del progetto, sarà accompagnato da un videoclip che celebra l’amore libero tra due protagoniste femminili».

A RadioItalia, che ha trasmesso il brano, il frontman Sarcina ha dichiarato: “Con questa canzone e con questo video vorrei semplicemente far capire quanto sia sempre stato per me naturale il concetto di amore e di rispetto per chiunque, a prescindere dal colore della pelle e dall'orientamento sessuale”.

Sulla pagina Instagram, la band ha ringraziato «Dell’amore che ci state regalando in questo Tour, è meraviglioso ritrovarvi ed emozionarci insieme! Siamo felici di dirvi che il #VibraSummerTour continuerà a ottobre».

Galleria fotografica