I "Suoni del Sud" al cinema Sant'Antonio

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” propone questa sera il concerto dell’ORCHESTRA “SUONI DEL SUD”, con la direzione di Benedetto Montebello, alle ore 18 presso il Cinema Sant'Antonio di Termoli, dove eseguiranno brani di Elgar, Holst, Delius, Britten.

Sorta nel 1992, l’Orchestra “Suoni del Sud” è ben presto divenuta una compagine di fondamentale riferimento nella produzione musicale del territorio della Capitanata, grazie all’alta qualità delle sue prime parti, composte da docenti del Conservatorio di Foggia con alle spalle prestigiose esperienze artistiche, nonché prime parti di prestigiosi teatri come: l’Orchestra del teatro Petruzzelli di Bari, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra della Rai di Napoli, l’Orchestra Sinfonica di Salerno, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Santa Cecilia di Roma.

L’Orchestra “Suoni del Sud” vanta un ricco repertorio che spazia dalla musica classica alla lirica, alla musica leggera, fino alla Pop music: questa orchestra è infatti nata proprio con l’obiettivo di creare nuove opportunità musicali. Nel corso degli anni la capacità divulgativa, l’impegno e l’entusiasmo, l’attenzione verso nuove tendenze culturali e prima fra tutte, la passione per il pro- prio lavoro, ha prodotto un’eco di risonanza tale da permettere in breve tempo il raggiungimento di soddisfazioni straordinarie.

Tra le principali attività vanno menzionate: le molteplici collaborazioni alle registrazioni di musiche da film a Roma con artisti come Ennio Morricone, Nicola Piovani e Luis Bakalov; le collaborazioni con artisti di chiara fama mondiale tra cui Andrea Bocelli – con il quale l’Orchestra ha partecipato allo straordinario concerto tenuto a San Giovanni Rotondo (FG) in occasione del primo anniversario della Beatificazione di Padre Pio –, Katia Ricciarelli, Gianluca Terranova, Lior Shambadal, Renato Bruson, Giuseppe Giacomini, Sherman Lowe, Michele Mirabella, Michele Placido, Lucio Dalla, Gianni Morandi, Amii Stewart, Albano Carrisi, Antonella Ruggiero, Ornella Vanoni, i Pooh, Mino Reitano, Iva Zanicchi e tanti altri. Vanta inoltre collaborazioni con Mediaset, Stagioni Liriche presso il Teatro “U. Giordano” di Foggia, ed è stata ospite di vari teatri d’importanza nazionale, come il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro San Nazzario del capoluogo partenopeo; dal 2013 annovera numerose partecipazioni anche all’estero e collabora costantemente per numerose Trasmissioni di Rai1 e Rai2. Il 29 Luglio 2022 ha inoltre ricevuto il riconoscimento di “Istituzione Concertistico Orchestrale” dal Ministero della Cultura.