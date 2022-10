La 14enne attrice molisana Sara Ciocca torna protagonista al cinema

MOLISE. In uscita al cinema, dal 27 ottobre, “Io Sono l’abisso” tratto dall'omonimo romanzo del regista Donato Carrisi. Una delle protagoniste del film è Sara Ciocca, 14 anni, interprete della “ragazzina dal ciuffo viola”.

Io sono l’abisso” è un thriller dei sentimenti in cui i colpi di scena e la suspense sono costruiti sulle storie dei personaggi. C’è una storia visibile, ma ce n’è anche una sommersa, che scorre silenziosa ed emerge all’improvviso.

Trama: Il suo lavoro è occuparsi della spazzatura. La gente non pensa mai a ciò che getta via ma proprio tra i rifiuti si nascondono i segreti delle persone. Ed è così che sceglie le sue vittime. Ma, nella sua esistenza ordinata e solitaria, un giorno irrompe una ragazzina. Si è gettata nel lago come un rifiuto e lui l’ha salvata. Ma lui non salva le persone. Per questo all’inizio scappa via ma poi torna indietro e la osserva di nascosto. E capisce ciò che nessuno sa capire. Che la ragazzina ha un segreto e ha urgente bisogno di aiuto. Ma aiutarla metterà a rischio la sua invisibilità. Ci sono tre storie che scorrono nel buio. Tre anime che stanno per incontrarsi.

Non è l’unico film in uscita per Sara: la giovane attrice, di origini molisane, sarà protagonista al cinema con altri importanti lungometraggi. Tra i film in uscita ci sono: “Greta e le favole vere” di Berardo Carboni, “Improvvisamente Natale” di Francesco Patierno, “Una famiglia mostruosa 2” di Volfango De Biasi.

Attualmente Sara è impegnata, in Trentino, nelle riprese del film “Nina dei Lupi” tratto dal romanzo di Alessandro Bertante con la regia di Antonio Pisu e presto la vedremo vestire i panni di Lucia Ottonello nella serie “Blanca 2”. Insomma un autunno pieno di impegni per la giovane attrice che si divide tra cinema, doppiaggio, musica e danza. In bocca al lupo Sara!