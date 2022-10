Presentato il disco “I Remember Fred Bongusto” dei New Harlem

CAMPOBASSO. Ieri, al Circolo Sannitico di Campobasso, si è tenuta la presentazione del disco “I Remember Fred Bongusto” dei New Harlem.

L'evento, patrocinato dal Comune di Campobasso, ed inserito nel cartellone degli appuntamenti di "Ottobre in Città" stilato dall'assessorato alla Cultura, ha visto una grandissima partecipazione popolare; tanti, infatti, i campobassani che si sono ritrovati nelle sale del Circolo Sannitico per ricordare, attraverso i brani del nuovo CD dei New Harlem, Fred Bongusto.

"Ogni nuova occasione come quella di questa sera, rappresenta per tutta la nostra comunità, un modo di preservare, anche con un notevole orgoglio, la memoria di un artista di fama internazionale come il nostro concittadino Fred Bongusto è stato e continua ad essere, perché la sua musica non smette di rapire e ammaliare, ancora ora oggi, chi lo ascolta. - ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, intervenuto al Circolo Sannitico per portare i saluti dell'intera Amministrazione Comunale - Campobasso ricorda già da qualche anno Fred Bongusto con la statua posta in sua memoria nel centro storico, ma anche con tante altre iniziative che abbiamo patrocinato e proposto con convinzione, nel corso del tempo, perché riteniamo sia doveroso, proprio attraverso eventi di qualità, mantenere viva, rilanciare e portare a conoscenza delle nuove generazioni la figura e il ricordo di Fred".

Galleria fotografica