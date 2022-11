Mark Di Meo nella mecca dell'House: sarà il primo italiano al Djoon di Parigi

TERMOLI. Di lui ricordiamo un collegamento speciale da Los Angeles nella rubrica Termoli in Diretta, con cui abbiamo intrattenuto i nostri lettori durante i periodi più critici della pandemia, e naturalmente le serate "House of Vibes" realizzate a Termoli, d'estate.

Mark Di Meo, Dj termolese di fama internazionale, continua a scalare posizioni nel mondo della musica e si esibirà al Djoon di Parigi, una delle mecche mondiali dell’House Music, considerato tra i primi 10 club più in voga del momento a livello internazionale.

Residente ormai a tempo pieno in California, sabato 12 novembre sarà il primo italiano a salire sulla consolle del club parigino che negli ultimi anni ha ospitato nomi come Kerri Chandler, Black Coffee, Dixon, Folamour, The Martinez Brothers, Âme, Franck Roger e molti altri.

Un grande in bocca al lupo da tutti gli amici di Termoli, e dal gruppo House Of Vibes!

