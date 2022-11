Il Molise esiste, parola di Brian May: l'alba di Termoli nel libro del mitico chitarrista dei Queen

TERMOLI. Brian May, il leggendario chitarrista dei Queen, ha presentato alla stampa il primo novembre 2022 presso la Proud Galleries di Londra il volume fotografico ‘Stereoscopy Is Good For You: Life in 3-D’, per il quale ha selezionato personalmente due fotografie di paesaggi molisani, scattate da Maria Teresa Boghetich.

Il libro raccoglie i lavori di circa cento fotografi provenienti da tutto il mondo appassionati di stereoscopia, una tecnica fotografica alla base del 3D, che hanno risposto alla chiamata di May e della sua London Stereoscopic Company (LSC) inviando i propri lavori realizzati durante il periodo della Pandemia. I soggetti sono i più disparati, accomunati dalla volontà di cogliere bellezza in un periodo così particolare e doloroso per tutti.

Tra questi May ha scelto un’alba ripresa dalle colline antistanti il litorale Nord di Termoli e una veduta di via Cannavina, Campobasso, fotografate da Maria Teresa Boghetich, milanese innamorata del Molise: “Sono orgogliosa che Brian May abbia scelto personalmente questi due scatti. Appena è stato possibile spostarsi tra regioni sono partita da Milano con la mia famiglia e sono tornata qui: durante il lockdown, chiusi nel nostro piccolo appartamento a Milano, abbiamo spesso sognato di passeggiare sulle spiagge di Petacciato, camminare tra le strade malinconiche dei borghi o ammirare i paesaggi infiniti dell’entroterra. Ora anche Brian May conosce l’esistenza del Molise, il mio posto felice”.

Tutte le fotografie incluse nel volume sono state realizzate con la tecnica della stereoscopia, di cui Brian May è uno dei più celebri esperti: inventata nel 1832 da Sir Charles Wheatestone, consente di realizzare e visualizzare immagini tridimensionali attraverso coppie di fotografie che replicano la visione binoculare del sistema visivo umano. Più difficile a dirsi che a farsi e infatti negli ultimi anni c’è stato un notevole incremento di semplici appassionati e professionisti che si raccolgono in community virtuali sparse per il mondo. Non sono necessarie apparecchiature costose, è sufficiente avere un semplice smartphone e un’app dedicata che consenta di allineare correttamente le immagini, proprio come nel caso di Maria Teresa, e utilizzare i Tag @londonstereo @brianmayforreal #stereoscopyisgoodforyou per condividere i propri scatti su Instagram, Facebook e Twitter.

Il libro Stereoscopy Is Good For You: Life in 3-D, a cura di Brian May, pubblicato da The London Stereoscopic Company, può essere acquistato sul sito https://www.londonstereo.com al prezzo di £30: nel volume è incluso un paio di OWL Stereoscopic Viewer, progettato dallo stesso Brian May, che consente di visualizzare con facilità le coppie di immagini stereoscopiche in 3-D.

Per chi si trovasse a Londra, la Proud Galleries in collaborazione con Brian May e The London Stereoscopic Company, ha organizzato l’esposizione Stereoscopy Is Good For You: Life in 3-D, dove fino al 25 marzo 2023 è possibile ammirare una selezione delle fotografie presenti nel volume (https://proudgalleries.com) oltre a un’ampia sezione sulla storia della stereoscopia e una con gli scatti realizzati negli anni da Brian May durante i tour dei Queen.

