TermoliMusica sbarca a Guglionesi col duo pianistico Pollice

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” proporrà dopodomani il concerto di pianoforte a quattro mani “Le donne di Puccini” del Duo Pianistico Pollice, venerdì 18 novembre al Teatro Fulvio di Guglionesi alle 18:30. Il programma prevede esecuzioni di arie tratte da Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot.

Aurelio e Paolo Pollice svolgono un’intensa attività concertistica che li ha portati nelle più importanti città italiane e all’estero, in numerosi concerti per pianoforte a quattro mani, due pianoforti e orchestra, insieme a celebri complessi come I Solisti di Sofia, I Solisti di Zagabria, la Camerata Russa, l’Orchestra Filarmonica Polacca; hanno inoltre registrato per Radio France, Radio Vaticana, Radio tre, Radio Clásica e Radio Nacional de España. Ospite di prestigiosi festivals internazionali, il Duo ha, tra l’altro, presentato in prima esecuzione assoluta opere di Anzaghi, Boccadoro, Bosco, Del Corno, Molino, Castiglioni, Lorenzini.