Al Cinema Sant'Antonio il concerto del Trio Lanzini appassiona la platea

TERMOLI. Sabato 19 novembre, nell’ambito della Stagione Concertistica Termoli Musica 22, sul palcoscenico del Sant'Antonio di Termoli è andato in scena “Il salotto musicale” del Trio Lanzini, formazione “familiare” che riunisce il padre Giovanni, clarinettista di lungo corso e di fama internazionale, con i figli Michele ed Elisa, giovani e promettenti professionisti già membri di orchestre e di gruppi di musica da camera di rilievo.

Il programma presentato è stato al tempo stesso tanto godibile quanto di estremo interesse, presentando il clarinetto, strumento nato sul finire del XVII secolo – e che in quello successivo, anche grazie ad autori quali Haydn e Mozart diverrà il nuovo principe degli strumenti a fiato – in una formazione abbastanza atipica e inconsueta accanto ai due strumenti cardine degli archi, quali il violino e il violoncello. In apertura il Trio n. 3 di Franz Joseph Haydn, già modernamente influenzato dal modello tardo settecentesco della forma-sonata, seguito da Mozart con le sue Tre Arie (da Le nozze di Figaro e Don Giovanni); quindi si è passati al belcanto operistico, con le fantasie su Carmen di Bizet e su La Traviata di Verdi, per chiudere con la leggerezza dell’operetta di Lehar da La vedova allegra: il tutto riuscendo a ricreare quel clima intimo e salottiero tipico della “hausmusik” ottocentesca.

Il concerto, spiegato a passo a passo dagli artisti, è piaciuto moltissimo al pubblico, che ha partecipato con interesse e ha apprezzato la bravura dell’affiatato trio, ringraziandolo con applausi calorosi.

Il prossimo appuntamento è domenica 27 novembre al Sant'Antonio di Termoli alle 18 con il flautista Tommaso Gaeta, vincitore del concorso internazionale “Severino Gazzelloni” 2022.

Galleria fotografica